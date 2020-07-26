2020/07/26 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشفت صحيفة العربي الجديد، الاحد، عن قيام رئيس الوزراء بنقل قيادات امنية من بغداد والاستعانة بقيادات امنية اخرى، مبينة ان التغييرات العسكرية هي خطوات سابقة لاتخاذ قرارات حاسمة.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه المعلومة ان ” رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي يعتزم ، إجراء تغييرات في القوات العسكرية التي تتولى الملف الأمني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجري تغييرات عسكرية شاملة في أمن بغداد لاتخاذ قرارات مهمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجري تغييرات عسكرية شاملة في أمن بغداد لاتخاذ قرارات مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).