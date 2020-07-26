ايران: المقاتلات الأمريكية أرادت خداع الدفاعات السورية وإسقاط الطائرة المدنية

2020/07/26 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادكشف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني حسين امير عبداللهيان، عن جملة من الاجراءات التي ستتخذها ايران ردا على قيام المقاتلات الاميركية باعتراض الطائرة المدنية الايرانية في المجال الجوي السوري مساء الخميس الماضي، مشيرا الى انه تم تحديد القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات.

وقال عبداللهيان في مقابلة مع التلفزيون الايراني "لقد كشفت السلطات الايرانية عن أكثر من 90٪ من تفاصيل هذا الحادث، بما في ذلك القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات الاميركية".

واشار الى ان هذا "الحادث لم يكن حادثا عاديا"، مبينا "هناك تحليلات مختلفة حول هذا الحادث، وأحد هذه التحليلات هو لخداع الدفاعات الجوية السورية واسقاط الطائرة المدنية الايرانية".

وتابع امير عبداللهيان: "يجب على الأميركيين أن يدركوا أن الانتقام القاسي لاغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني لم يأت بعد، لذا فان هذه الأعمال الاستفزازية لا تساعدهم فحسب، بل ستجعل أيضًا الظروف اللازمة لدفع الثمن الباهظ لهذه الجريمة أكثر صعوبة، وستنتج عواقب وخيمة بسبب هذه الحماقة التي تهدد سلامة الركاب والمدنيين".

واضاف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية: بالطبع ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن في بعض الأحيان من المطلوب ان يقوم الأميركيون بدفع اثمان باهظة.

واردف وحول الاجراءات القانونية والسياسية التي اتخذتها ايران بشأن التهديد العسكري الاميركي لطائرة الركاب الايرانية، قال امير عبداللهيان: من "الناحية القانونية ، قدم السفير الإيراني بالأمم المتحدة في نيويورك في تلك الليلة احتجاجا رسميا، واستدعت سفير سويسرا بصفتها راعية المصالح الاميركية في ايران، وتم اتخاذ الاجراءات الأولية ومن الممكن أيضا بالنسبة لايران الرجوع إلى الآليات القانونية على الصعيد الدولي".

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