2020/07/26 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني ، اليوم الاحد، بقيام قوة خاصة من هيأة النزاهة ورئاسة الوزراء باعتقال عاملين في سيطرة جباية قرب طوزخورماتو، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة خاصة من مكتب رئاسة الوزراء، وهيأة النزاهة اقدمت على اعتقال جميع العاملين في سيطرة الجباية في منطقة مفتول قرب طو خورماتو بمحافظة صلاح الدين".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات، اليوم الأحد، تحرير مختطف كان محتجزاً في أحد محال الملابس بمنطقة الكاظمية، فيما ألقت القبض على المنفذين في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز المديرية ال

بغداد اليوم- ديالى

كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن نتائج العملية الامنية للمرحلة الثالثة من عملية أبطال العراق- الرابعة والتي انطلقت اليوم في محافظة ديالى.





وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العملية الامنية للمرحلة ال

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد (26 تموز 2020)، العثور على 20 صاروخ كاتيوشا في صلاح الدين.





وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "من ضمن عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابعة، القطعات المنفذة للواجب ضم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قوة خاصة من النزاهة ورئاسة الوزراء تعتقل عاملين في سيطرة جباية قرب طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قوة خاصة من النزاهة ورئاسة الوزراء تعتقل عاملين في سيطرة جباية قرب طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).