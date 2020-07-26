تحرير مختطف احتجز في أحد محال الملابس بالكاظمية والقبض على خاطفيه

2020/07/26 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات، اليوم الأحد، تحرير مختطف كان محتجزاً في أحد محال الملابس بمنطقة ...





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