2020/07/26 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، وجود تعاون مشترك مع وزارة النفط لتزويد المحطات الكهربائية بالوقود، مما سيسهم بزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة النفط بتحقيق ما تحتاجه وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات الكهربائية”.وأضاف أن “هذا التعاون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء: توجيه جديد من الكاظمي حول أزمة الطاقة المركز الخبري الوطني.

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