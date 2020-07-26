2020/07/26 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكـدت وزارة الصحة، الأحد، عدم تسجيل أي وفيات لمصابين بفيروس كورونا بسبب قـلـة تجهيز الاوكـسـجـين فـي المستشفيات ومـراكـز الحجر.وقال مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، إن “الـدائـرة لـم تسجل أي حالات وفاة بسبب عدم تـوفـيـر الاوكـسـجـين بالمستشفيات عـلـى الــرغــم مــن اسـتـيـعـاب أعـداداً كبيرة من مرضى كورونا”، ولفت إلى، “وجــود كـمـيـات كـافـيـة مـن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: لم نسجل وفيات لمصابين بكورونا بسبب نقص الأوكسجين المركز الخبري الوطني.

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