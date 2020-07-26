2020/07/26 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ديجيتال ميديا إن آر تي أكد المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الأحد، أن موجة الحر الحالية تؤثر في عموم مدن البلاد حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى ان انتهاء الموجة اللاهبة لايعني انتهاء الحرارة الصيفية.وقال عطيه في توضيح بشأن التساؤلات عن موجة الحر اللاهبة والرطوبة، نشر على صفحته بموقع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ يكشف موعد انتهاء الموجة اللاهبة المركز الخبري الوطني.

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