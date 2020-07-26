الإمارات تحذر من “خطر كبير” يهدد العرب وتدعو للتضامن والتكاتف

2020/07/26 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، من “خطر كبير يهدد سيادة العرب في المنطقة”، مشيرا إلى “أهمية التضامن والتكاتف والوقوف في وجه التحدي”.وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها..ولكي […]

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