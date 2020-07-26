بولندا تنسحب من معاهدة أسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة

2020/07/26 | 12:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو أن بولندا ستنسحب من معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة.وقال زيوبرو : إن الوثيقة المعروفة بـ”اتفاقية اسطنبول”، لها أضرار لأنها تفرض على المدارس تعليم الأطفال حول النوع الاجتماعي.وأضاف أن الإصلاحات … Readmore

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