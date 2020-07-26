الشرطة تقبض على سوريين في اربيل

2020/07/26 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل اليوم الاحد القاء القبض على ثلاثة اشخاص يحملون الجنسية السورية بتهمة السرقة.وقالت المديرية في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه بعد تلقي قوات شرطة اربيل يلاغا بوجود علمية سرقة محل في نجمع "رزكاري – طوبزاوه" تم على الفور تشكيل فريق تللتحقيق وقد توجه الى محل الحادث، وتمكن من تشخيص هوية ثلاثة متهمين من اصول سورية وهم كل من (ج، آ، ز)، و(م، ج، آ)، و(ع، م، ن).واضاف البيان ان المعتقلين قاموا بسرقة محتويات محل، مشيرا الى القاء القبض عليهم وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي وضبط عجلة بحوتهم استخدموها في عملية السرقة.

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