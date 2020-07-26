2020/07/26 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٦ وبناءا على معلومات وردت من شعبة الاستخبارات في ام قصر تمكنت السلطة الكمركية في كمرك محطة بوابة البصرة من ضبط حاويتينهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتعاون مع الاستخبارات..الكمارك تضبط مواد غذائية مخالفة في كمرك محطة بوابة البصرة المركز الخبري الوطني.

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