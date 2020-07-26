2020/07/26 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بالعثور على كدس صواريخ كاتيوشا مدفون تحت الأرض، في صلاح الدين.وذكرت الخلية، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” ،نسخة منه، إنه ضمن عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابعة، القطعات المنفذة للواجب ضمن قاطع صلاح الدين، عثرت على كدس صواريخ كاتيوشا”.وأضافت، أن “الكدس وجد بداخله اكثر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كدس صواريخ كاتيوشا مدفون تحت الأرض في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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