2020/07/26 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان الإقليم سيظل نموذجاً مشرقاً للضيافة وملاذاً للمضطهدين .وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني أن الأخير “استقبل اليوم، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو والوفد المرافق لها”.وأوضح أنه “جرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات في العراق ومنها ما يتعلق بملف النازحين ولا سيما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يبحث مع وزيرة الهجرة ملف عودة النازحين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يبحث مع وزيرة الهجرة ملف عودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).