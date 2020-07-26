2020/07/26 | 12:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، تكفلها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا من المحجورين في منازلهم مجاناً.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية إن “الوزارة تكفلت بمعالجة الحالات البسيطة للمصابين بفيروس كورونا والمحجورين في منازلهم”، لافتا إلى أن “المؤسسة الصحية الحكومية هي من تقرر علاج المريض ولا يجوز للمريض أن يشخص حالته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: نتابع حالة المحجورين في المنازل عبر الهاتف وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: نتابع حالة المحجورين في المنازل عبر الهاتف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: نتابع حالة المحجورين في المنازل عبر الهاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).