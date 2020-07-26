2020/07/26 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … شكا العديد من الاطباء العراقيين من انهم عانوا من العنف وسوء المعاملة من قبل بعض العائلات الذين يلومون الموظفين الطبيين على وفاة ذويهم بفايروس كورونا.وذكر تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” وبعد تفشي اصابات فايروس كورونا في العراق الذي يبلغ تعداد سكانه 39 مليون نسمة ، بدأ الاطباء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: الاطباء العراقيون يعانون من العنف وسوء المعاملة من عائلات المتوفين كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: الاطباء العراقيون يعانون من العنف وسوء المعاملة من عائلات المتوفين كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).