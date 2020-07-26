2020/07/26 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: اكثر من 16 مليار دينار مجموع المبالغ المالية المقدمة لدعم القطاع الصحي المركز الخبري الوطني.

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