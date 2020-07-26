2020/07/26 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد رئيس تحرير مجلة (وار كلتشر) والمحلل السياسي الامريكي مايكل جونز أن تواجد القوات الامريكية في سوريا والمنطقة غير شرعي وانتهاك للقانون الدولي، مشيرا إلى أن قواتنا تتواجد في العراق وسوريا لتفكيك الهلال الشيعي.ونقلت وكالة مهر في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ إن ” ما حدث في الاجواء السورية من قيام طائرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي امريكي: قواتنا تتواجد في العراق وسوريا لتفكيك الهلال الشيعي!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي امريكي: قواتنا تتواجد في العراق وسوريا لتفكيك الهلال الشيعي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).