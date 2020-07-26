تحذيرات من كارثة صحية في البصرة بسبب عدم توفر أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا

2020/07/26 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

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حذر النائب حمال المحمداوي بحدوث كارثة صحية في البصرة بسبب نقص أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي

واكد المحمداوي ان مستشفيات البصرة لا يصلها سوى مئتي كيس فقط في ظل وجود أكثر من سبعة آلاف مريض ثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي، مشيرا الى ان اساس المشكلة عدم توفير عقود استيراد مستمرة تغطي النقص.

ودعا المحمداوي وزارة الصحة الى توفير هذه الأكياس فورا وعدم إهمال الصحة العامة والأمراض المزمنة تحت غطاء مكافحة كورونا المستجد.

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