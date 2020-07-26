2020/07/26 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الهجرة تعبر عن رفضها لاي تغيير ديموغرافي بسبب الهجرة والتهجير في اية منطقة من مناطق البلاد سيما سهل نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 12:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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