رئيس نادي برشلونة: النادي أبرم 7 تعاقدات .. وهذا موقف نيمار ولاوتارو

2020/07/26 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أجرى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، حوارًا مطولًا مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تحدث من خلاله عن العديد من الأمور التي تخص فريق كرة القدم.

وتحدث بارتوميو عن إمكانية عودة نيمار قائلًا:" إذا لم يكن هناك تبادل بين اللاعبين، فسيكون من الصعب علينا ضمه".

وأضاف رئيس برشلونة:" تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن ضم لاوتارو مارتينيز، لكن في الوقت الحالي توقفت المحادثات".

وواصل:" الصفقات الجديدة أولوية، نركز الآن على الجانب الرياضي ومواجهة الفريق المرتقبة في دوري الأبطال".

وتابع:" لدينا بالفعل 7 لاعبين جديد، في حزيران وضع برشلونة سلسلة من الرهانات من أجل المستقبل، ويرى الجميع في الوقت الحالي الجودة التي يتمتعون بها، بيدري هو لاعب شاب ويملك موهبة لا تصدق، بجانب ترينكاو الذي لم يكن معروفًا جدًا ووقعنا معه في حزيران، وهو بالفعل أحد أفضل اللاعبين تحت 21 سنة في أوروبا".

وأكمل:" وماتيوس فرنانديز الذي لعب عدد قليل من المباريات بسبب بعض المشاكل في الأدوار مع إسبانيا لكنه يملك الجودة، بالإضافة إلى بيانيتش الذي سيدعم بكل تأكيد الفريق الأول".

وأختتم:" إنه أمر رائع للغاية أن نرى لاعبين صاعدين من برشلونة مثل المدافع رونالد آراخو، بجانب ريكي بوتش وأنسو فاتي".

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