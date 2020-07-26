الإعلام الأمني: العثور على كدس صواريخ كاتيوشا تحت الأرض في صلاح الدين

2020/07/26 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت القوات الأمنية العراقية عثورها على كدس صواريخ كاتيوشا تحت الأرض في محافظة صلاح الدين.

واكدت الخلية في بيان مقتضب أن القطعات المنفذة للواجب ضمن قاطع صلاح الدين عثرت على كدس صواريخ كاتيوشا بداخله أكثر من عشرين صاروخاً مدفون تحت الأرض مشيرة الى ان ذلك جاء ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة.

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