2020/07/26 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، عن توجه لنقل الملف الأمني من قيادات العمليات في الجيش العراقي إلى وزارة الداخلية.

وأكد المحنا في تصريح، أن هذا الملف يجرى الاستعداد له من خلال العمل المستمر، واللجان المشتركة، والاستعدادات، ورفع الجاهزية، وغيرها من الأعمال إلى أن تتمكن وزارة الداخلية من تسلم الملف الأمني في عموم المحافظات.

وأضاف، أن عملية مسك الأمن من وزارة الداخلية حالة طبيعية واعتيادية في كل دول العالم، كونها الجهة المسؤولة عن أمن المواطنين، مبيناً أن وزير الداخلية وجه بتعزيز دور رجل الشرطة، وفرض هيبته، لكي يكون هناك احترام ونظام، وذلك للحدّ من حالات الاختطاف ومحاربة الجريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: هناك توجه لنقل الملف الأمني من قيادات العمليات في الجيش العراقي للوزارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: هناك توجه لنقل الملف الأمني من قيادات العمليات في الجيش العراقي للوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).