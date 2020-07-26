نائب ايراني: مشروع شلمجه – البصرة – اللاذقية سيربط شبكتنا السككية بالمتوسط

2020/07/26 | 13:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الاعمار البرلمانية في ايران مجتبى يوسفي، الأحد، ان الشبكة السككية الايرانية ستصل الى ساحل المتوسط عبر تنفيذ مشروع شلمجه – البصرة – اللاذقية.وقال يوسفي في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من الضروري التنفيذ السريع لمشروع سكة حديد شلمجه – البصرة”، عادّا “موضوع ترانزيت السلع ونقل المسافرين فقرة اساسية […]

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