2020/07/26 | 13:05 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد عضو لجنة الاعمار البرلمانية في ايران مجتبى يوسفي، الأحد، ان الشبكة السككية الايرانية ستصل الى ساحل المتوسط عبر تنفيذ مشروع شلمجه – البصرة – اللاذقية.
وقال يوسفي في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من الضروري التنفيذ السريع لمشروع سكة حديد شلمجه – البصرة”، عادّا “موضوع ترانزيت السلع ونقل المسافرين فقرة اساسية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ايراني: مشروع شلمجه – البصرة – اللاذقية سيربط شبكتنا السككية بالمتوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو لجنة الاعمار البرلمانية في ايران مجتبى يوسفي، الأحد، ان الشبكة السككية الايرانية ستصل الى ساحل المتوسط عبر تنفيذ مشروع شلمجه – البصرة – اللاذقية.
وقال يوسفي في تصريح أوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من الضروري التنفيذ السريع لمشروع سكة حديد شلمجه – البصرة”، عادّا “موضوع ترانزيت السلع ونقل المسافرين فقرة اساسية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ايراني: مشروع شلمجه – البصرة – اللاذقية سيربط شبكتنا السككية بالمتوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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