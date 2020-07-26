تجاوز الـ 16 مليار دينار.. النفط تعلن حجم ما انفقته لدعم القطاع الصحي

2020/07/26 | 13:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد وزير النفط احسان عبدالجبار، الأحد، حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم الدعم الى المؤسسات الصحية ، مشيرا الى تقديم اكثر 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات.وأوضح الوزير، في بيان تلقت "كاكامش برس" نسخة منه، أن "مجموع المبالغ المصروفة لدعم وزارة الصحة والجهات الساندة لها بلغت بالدينار العراقي (3.342.650.000) مليار دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمئة واثنان واربعون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار)، فيما بلغت بالدولار(11,150,000) مليون دولار ( احد عشر مليوناً ومئة وخمسون ألف دولار)".وأضاف، أن "هذه المبالغ تم تقديمها كدعم مالي لتأهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي في بغداد والمحافظات ( كتاهيل فنادق المدينة الرياضية في البصرة ومعرض بغداد الدولي وملعب الشعب) وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات الضرورية واسطوانات الأوكسجين وتأهيل مراكز حجر المصابين بالفيروس في بغدادَ والمحافظات ، والقيام بحملات التعفير والوقاية للدوائر والساحات العامة والأحياءِ السكنية والقيام بحملاتٍ إعلامية للتوعية وللوقاية من مخاطر جائحة كورونا وتجهيز وتصنيع مواد التعقيم ومنها الجل الكحولي وتوفير السلات الغذائية للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود".وأشار الوزير، أن "الوزارة تعمل على تقديم الافضل والمزيد من المساهمات والمساعدات المالية والدعم اللوجستي لوزارة الصحة والمحافظات والجهات الاخرى فضلا عن تسخير الامكانات الفنية لدعم القطاع الصحي في بغداد والمحافظات".

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