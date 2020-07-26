لزيادة ساعات التجهيز.. تعاون ثنائي بين الكهرباء والنفط

2020/07/26 | 13:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، وجود تعاون مشترك مع وزارة النفط لتزويد المحطات الكهربائية بالوقود، مما سيسهم بزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، فيما اشارت الى إنجاز نسبة كبيرة الدراسات الفنية والتجارية بشأن نقل الطاقة من تركيا.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة النفط بتحقيق ما تحتاجه وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات الكهربائية".وأضاف أن "هذا التعاون الثنائي بين وزارتي النفط والكهرباء سيثمر عنها تشغيل بعض الوحدات الكهربائية بشكل مثالي، مما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة معدلات الانتاج وبالتالي سيسهم بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء".وفي سياق آخر، أوضح العباي، أن "وزارة الكهرباء لم تبرم أي عقد رسمي مع الجانب التركي لربط شبكة نقل الطاقة معها".وأكد أن وزارته "أنجزت نسبة كبيرة من مجموعة الدراسات الفنية والتجارية بشأن نقل الطاقة الكهربائية من تركيا، لكن لحد الآن لم نوقع عقود رسمية".

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