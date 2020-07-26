حقوق الانسان في ديالى تصدر اول تقاريرها عن عمالة الاطفال وتؤكد: 70% منهم نازحون

2020/07/26 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاحد، عن اول تقاريرها عن عمالة الاطفال داخل المحافظة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” رغم جائحة كورونا وتداعياتها الا ان عمالة الاطفال في شوارع المدني الكبرى في ديالى مستمرة خاصة بعقوبة بسبب ضغط الفقر الحادة”، مؤكدا أن “70% منهم […]

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