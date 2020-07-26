النجف يضم محترفاً سورياً لصفوفه

2020/07/26 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجح نادي النجف الرياضي، في ضم المحترف السوري شادي الحموي لصفوفه من اجل تمثيل غزلان البادية في الموسم المقبل.وقال مدرب النادي حسن احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي النجف نجحت بالفعل بالتعاقد مع مهاجم المنتخب السوري شادي الحموي، قادماً من نادي المنامة البحريني”.وأضاف ان “الإدارة أرسلت العقد الى اللاعب، الذي […]

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