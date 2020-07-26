2020/07/26 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، نتائج محور الشرطة الاتحادية ضمن عمليات أبطال العراق.وذكرت الخلية، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، إن قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن محور قاطع مسؤوليتها في عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، تمكنت من تدمير نفق و٣ أوكار وعبوة ناسفة”.وأشار إلى، أنها “فتحت أربعة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلان عن نتائج محور الشرطة الاتحادية ضمن عمليات أبطال العراق المركز الخبري الوطني.

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