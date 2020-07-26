2020/07/26 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد وزير النفط احسان عبدالجبار حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم الدعم الى المؤسسات الصحية ، مشيرا الى تقديم اكثر 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات .واوضح الوزير ان مجموع المبالغ المصروفة لدعم وزارة الصحة والجهات الساندة لها بلغت بالدينار العراقي (3.342.650.000) مليار دينار (ثلاثة مليارات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: اكثر من 16 مليار دينار مجموع المبالغ المالية المقدمة لدعم القطاع الصحي المركز الخبري الوطني.

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