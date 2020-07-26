2020/07/26 | 13:14 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود عيان: متظاهرون امام مديرية شباب ورياضة ذي قار يطالبون مديرها بالاستقالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان: متظاهرون امام مديرية شباب ورياضة ذي قار يطالبون مديرها بالاستقالة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان: متظاهرون امام مديرية شباب ورياضة ذي قار يطالبون مديرها بالاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).