شاهد.. العثور على مخبأ لمواد متفجرة وعتاد حربي وأحزمة ناسفة في ديالى

2020/07/26 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات محافظة ديالى واستخباراتها، اليوم الأحد، العثور على على مخبأ للمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة في قضاء خانقين....

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