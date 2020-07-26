الصحة: علاج مصابي كورونا المحجورين بمنازلهم مجاني ونتابع حالتهم عبر الهاتف

2020/07/26 | 13:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، تكفلها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا من المحجورين في منازلهم مجاناً.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي بحسب الإعلام الحكومي، إن "الوزارة تكفلت بمعالجة الحالات البسيطة للمصابين بفيروس كورونا والمحجورين في منازلهم"، لافتا إلى أن "المؤسسة الصحية الحكومية هي من تقرر علاج المريض ولا يجوز للمريض أن يشخص حالته وعلاجه منفردا".وأضاف، أنه "في حال اتخذت المؤسسة الصحية قرارا بحجر المريض في المنزل، فإنها تقوم بصرف العلاج مجانا له ومتابعة حالته عبر الهاتف لمعرفة مدى استقرارها"، مؤكدا أنه "يتم في ضوء متابعة حالة المريض الصحية اتخاذ إجراءات أخرى في حال تعرض وضعه الصحي للانتكاس".

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