2020/07/26 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ،الاحد، من تحرير أحد المختطفين وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية ببغداد واضاف البيان “حيث تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مشترك ومتابعة كاميرات المراقبة وتحرير المختطف الذي تم احتجازه من قبل المتهم الخاطف في أحدى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الاستخبارات تحرر مختطف وتلقي القبض على الخاطف في بغداد المركز الخبري الوطني.

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