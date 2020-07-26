2020/07/26 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إصدار القضاء أوامر توقيف بحق أمناء مخازنز سايلو النجف الأفقيِّ، في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بفقدان (752) طناً من الحنطة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إشارت إلى إصدار السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المُحافظة أوامر توقيفٍ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة: صدور أوامر توقيف بحق أمناء مخازن في سايلو النجف المركز الخبري الوطني.

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