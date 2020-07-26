2020/07/26 | 13:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لهذا السبب.. برلمان إقليم كوردستان يؤجل جلسته المقررة اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. برلمان إقليم كوردستان يؤجل جلسته المقررة اليوم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب.. برلمان إقليم كوردستان يؤجل جلسته المقررة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).