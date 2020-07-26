'بسبب عدم وجود تخصيصات'.. عضو بالطاقة النيابية يستبعد حلولاً سريعة لتردي الكهرباء

2020/07/26 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، أن تكون هناك حلول آنية وسريعة لمعالجة تردي واقع الخدمة الحالية، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لوزارة الكهرباء حتى اللحظة، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الموافقة على توصيات وزارة المالية في اطلاق مبالغ مالية للكهرباء على أقل تقدير لتغطية مبالغ الصيانة وشراء المحولات والاسلاك الكهربائية.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدم وجود خطط حقيقية في وزارة الكهرباء لانقاذ المواطن، كانت السبب الأساس في تردي الواقع الكهربائي في البلد، حيث أن الوزارة ومنذ عام 2003 وحتى اليوم لم تضع أي خطط استراتيجية للمرحلة المقبلة وبحال وضع خطط فلا يتم وضع تخصيصات مالية حقيقية للإنجاز حيث كنا نجد اما مشاريع يبدأ العمل فيها ثم تتوقف أو استيراد معدات كهربائية لا تلائم أجواء البلد"، مبيناً أن "ارتفاع درجات الحرارة تسبب بمشاكل وستزداد المشاكل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحمل المرتفع على المنظومة الكهربائية بسبب هذه الأجواء".

وأضاف العقابي، أن "وزارة الكهرباء بحاجة إلى خطة حقيقية لإنقاذ قطاع الكهرباء وليس الاعتماد فقط على الحلول الانية او الاستيراد"، لافتا الى ان "قطاع التوزيع هو الآخر يعاني من إهمال وليس فقط قطاع الانتاج، وهناك خططاً وافكاراً لدى الوزير الجديد بغية التعاقد مع شركات تعمل على استبدال الشبكات الحالية بشبكات جديدة وفق نظام الدفع المسبق والمفاوضات مستمرة لضمان بقاء الأسعار على ماهي عليه اليوم لعدم تثقل كاهل المواطن".

وتابع، أنه "حتى اللحظة لا توجد خطط سريعة وآنية لانقاذ الواقع الحالي، بهذا الوقت مع ارتفاع درجات الحرارة على اعتبار ان الموازنة لم تشرع ولم تطلق اي تخصيصات للوزارة، وهذا معناه ان الصرف ما زال ضمن 1على 12 الجوانب الاستهلاكية، مع وجود تهالك في المحولات الكهربائية واسلاك التوزيع وما زاد المشكلة هو الارتفاع بدرجات الحرارة"، مشددا على "اهمية حصول استثناء للوزارة والقبول بتوصيات وزارة المالية فيما يتعلق بعمل وزارة الكهرباء على الأقل بهذه المرحلة لشراء محولات واسلاك صيانة لحين عبور هذه الأشهر اللاهبة".

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