بريطانيا تعتزم مكافحة البدانة بهذه الخطة

2020/07/26 | 15:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، غدا الاثنين، الإعلان عن استراتيجية الحكومة لمكافحة السمنة.وأفادت تقارير إعلامية أن الخطة مدتها 12 أسبوعا لإنقاص الوزن، وتشمل توصية العيادات الطبية للأشخاص بركوب الدراجات.ويأتي ذلك بعد أن حذر بحث أعده خبراء الصحة في بريطانية من أن البدانة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، والوفاة حال […]

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