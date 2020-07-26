اللجنة العليا تقرر إعادة فتح العيادات الخاصة وفق ضوابط صارمة

2020/07/26 | 15:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إعادة فتح العيادات الخاصة وفق ضوابط صارمة،وايضا السماح للمستثمرين في القطاع الخاص باستيراد الأوكسجين من الخارج.

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