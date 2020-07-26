2020/07/26 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، عن صرف نحو 128 مليار دينار للقروض لغاية 30/6/2020.وقال الصندوق في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المبالغ المصروفة للنصف الأول من هذا العام بلغ (١٢٨) مليار دينار عراقي”، مبينا ان “عدد المعاملات التي تم قبولها لغاية ١٥ من الشهر الجاري بلغت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق الإسكان يعلن عن صرف 128 مليار دينار للقروض الى نهاية حزيران الماضي وكالة تقدم الاخبارية.

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