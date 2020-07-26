الاستخبارات العراقية تحرر مختطفا في الكاظمية ببغداد

2020/07/26 | 15:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد....

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