الاستخبارات : تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف شمالي بغداد

2020/07/26 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.وقالت الوكالة في بيان لها ان “مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير أحد المختطفين وإلقاء القبض على الخاطف في منطقة الكاظمية ب‍بغداد”.وتابع البيان أن “عملية إلقاء […]

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