بسبب الكهرباء..الأزمة النيابية تحذر من ارتفاع معدل الوفيات بكورونا

2020/07/26 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حذرت خلية الأزمة النيابية، الأحد، من ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في بغداد والمحافظات الأخرى.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المناطق الشعبية في بغداد والمحافظات تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء يصل إلى أكثر من 18 ساعة يوميا”، لافتا إلى إن “هذا […]

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