وزير النفط : قدمنا أكثر من 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية

2020/07/26 | 15:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال وزير النفط إحسان عبد الجبار ان الوزارة قدمت أكثر من 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات ، فيما أكد حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم الدعم الى المؤسسات الصحية.وقال عبد الجبار في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “مجموع المبالغ المصروفة لدعم وزارة الصحة والجهات الساندة […]

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