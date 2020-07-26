2020/07/26 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليوم الأحد، وفاة طبيب منتخب بلاده الأول عن عمر يناهز الـ 48 عامًا، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأصدر الاتحاد الأوكراني بيانًا قال فيه:" نيابة عن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكا وعن مدرب المنتخب الوطني أندريه شيفتشينكو وعن كل أسرة كرة القدم في أوكرانيا نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته".

وأردف البيان:" جميع أفراد المنتخب الوطني يشعرون بحزن بالغ".



بحسب وكالة رويترز.

وتسبَّب فيروس كورونا سريع الانتشار في وفاة أكثر من 1600 شخص في أوكرانيا إلى جانب نحو 65 ألف حالة إصابة بالعدوى.

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بغداد اليوم/ متابعة

يعيش كيكي سيتين مدرب برشلونة، أوقات صعبة مع الفريق الكتالوني، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني، لصالح المنافس التقليدي ريال مدريد.

وعلى الرغم من ارتباط برشلونة بعقد مع كيكي سيتين إلا إنه سيرحل عن النادي في حالة عدم فوزه بدوري أ

بغداد اليوم/ متابعة

أجرى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، حوارًا مطولًا مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تحدث من خلاله عن العديد من الأمور التي تخص فريق كرة القدم.

وتحدث بارتوميو عن إمكانية عودة نيمار قائلًا:" إذا لم ي

بغداد اليوم/ بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الاحد( 26 تموز 2020)، بتشكيل لجنة تحقيقة بشأن حادث إنهيار مبنى مديرية شباب ورياضة البصرة.

وقال درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، " اطلعنا على الخبر في وقت متأخر نسبيا لار

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