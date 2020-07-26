غادة عبدالرازق : تزوجت 10 مرات …وأحب تجسيد المرأة القوية

2020/07/26 | 15:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تتميز النجمة غادة عبدالرازق بالتنوع بين الأدوار والتألق بشكل خاص في شخصية بنت البلد الشعبية المثابرة صاحبة الطموح والقادرة على تحقيق أحلامها وتحدي الصعاب، لدرجة أنها أصبحت تختار هذه الأدوار التي تقترب بها من الجمهور.وفي حوارها مع “العربية.نت” تحدثت غادة عن عودتها لموسم رمضان، والأدوار الأقرب لقلبها وكواليس مسلسل “سلطانة المعز”، وزواجها، وصعوبات […]

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