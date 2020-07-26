المفوضية: الغاية من القانون الجديد هو اختيار مستشارين وقضاة لإعادة الثقة للعملية الانتخابية

2020/07/26 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان الغاية من تعديل قانونها الجديد هو اختيار مستشارين وقضاة من الصنف الأول لإعادة الشرعية والنزاهة الى عمل المفوضية، ولحمايتها قانونياً وإعادة الثقة بها.

وأعلنت المفوضية اصدار، الأوامر الإدارية للموظفين الذين تم اختيارهم وفق آليات شفافة ومنشورة في الموقع الرسمي للمفوضية..



وذكر بيان للمفوضية ان اختيار الموظفين كان حسب آلية توزيع المناصب المعلن عنها في الموقع الرسمي على أساس التحصيل الدراسي وسنين الخدمة الفعلية، والكفاءة والخبرة فضلاً عن السلوك الوظيفي، على ألا يكون في سجله الوظيفي عقوبة، أو منتمياً لحزب سياسي.

وبينت المفوضية ان الموظفين الجدد تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من صحة البيانات والمعلومات بالإضافة الى التأكد من نزاهتهم وأمانتهم في العمل.ولفتت المفوضية الى .

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