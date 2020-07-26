حقوق الإنسان في ديالى عن عمالة الأطفال: 70% منهم نازحون

2020/07/26 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، عن تفاصيل عمالة الاطفال داخل المحافظة.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، ان عمالة الاطفال في ديالى مستمرة خاصة بعقوبة بسبب ضغط الفقر، مؤكدا أن سبعين بالمئة منهم من النازحين.

واضاف مهدي، ان عمالة الاطفال في ازدياد مستمر في ديالى مبينا أن اغلب الاطفال أرغموا على ترك مقاعد الدراسة والانخراط في اعمال اغلبها لا تتلاءم مع سنهم الصغير لكن الظروف المعيشية الصعبة دفعتهم لهذا الخيار لافتا الى ان النازحين في بعقوبة وبقية مدن ديالى في اوضاع معيشية يرثى لها.

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