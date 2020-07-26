2020/07/26 | 15:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفحوصات تثبت سلامة لاعبا الشرطة مروان حسين و احمد باسل من الاصابة بفايروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفحوصات تثبت سلامة لاعبا الشرطة مروان حسين و احمد باسل من الاصابة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفحوصات تثبت سلامة لاعبا الشرطة مروان حسين و احمد باسل من الاصابة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).