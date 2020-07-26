طرق مفيدة للتعامل مع تساقط الشعر أثناء الرياح الموسمية

2020/07/26 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تتفاقم مشكلة تساقط الشعر لدى النساء وبعض الرجال في موسم الرياح الموسمية الذي يتميز بالطقس الحار والرطب، والذي يسهم في إلحاق المزيد من الضرر في الشعر بشكل مزعج ومريب.وبحسب موقع “تايمز ناو نيوز”، تسهم هذه المشكلة في خلق نوعاً من التوتر والقلق عند الكثير من النساء، خصوصاً مع زيادة تلف الشعر وخشونته […]

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