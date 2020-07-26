2020/07/26 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، اليوم الاحد، قرارات عدة بينها إعادة فتح العيادات الخاصة.وقال بيان للجنة نقلته الوكالة الرسمية، واطلعت عليه “تقدم”، إنه “تقرر السماح بتسهيل دخول الأوكسجين عبر الحدود العراقية مع الكويت”.واضاف، “قررت اللجنة ايضا إعادة فتح العيادات الخاصة وفق ضوابط صارمة، بالاضافة الى انه تمت الموافقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إعادة فتح العيادات الخاصة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إعادة فتح العيادات الخاصة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إعادة فتح العيادات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).